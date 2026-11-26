В Смоленской области распространяется фейковая рассылка о якобы действующих мошенниках, которые под видом сотрудников МВД обходят квартиры и собирают персональные данные граждан. Региональное управление МВД официально опровергло эту информацию.

Панические сообщения начали появляться в общедомовых чатах жителей Смоленской области. Согласно распространяемому тексту, неизвестные представляются сотрудниками полиции и под предлогом подготовки к переписи населения пытаются получить доступ к личным данным жильцов.

Авторы рассылки утверждают, что подозрительные визитёры обходят квартиры с документами и бланками, якобы имеющими символику Министерства внутренних дел. При этом они могут быть одеты в полицейскую форму, иметь при себе ноутбук, биометрическое оборудование и списки жильцов.

По версии авторов сообщения, злоумышленники предлагают сфотографировать граждан, снять отпечатки пальцев или проверить документы, удостоверяющие личность.

Однако в УМВД России по Смоленской области заявили, что ведомство не имеет отношения к подобным предупреждениям. Полиция не проводила указанную рассылку и не распространяла информацию о необходимости сбора биометрических данных таким способом.

Подобные сообщения могут быть инструментом информационной манипуляции. Мошенники нередко используют актуальные темы — перепись населения, проверку документов или обновление персональных данных, — чтобы вызвать беспокойство и побудить граждан к необдуманным действиям.