В ходе ежегодной Прямой линии губернатора Смоленской области Василия Анохина жители региона подняли вопросы развития образовательной инфраструктуры. Особое внимание уделили строительству школ в быстрорастущих населённых пунктах Смоленского округа — деревне Алтуховка и селе Печерск.

Одним из наиболее актуальных стал вопрос о строительстве новой школы в Алтуховке. Как сообщил глава региона, возведение образовательного учреждения на 726 ученических мест запланировано на 2028–2030 годы. Проект будет реализован в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Уже заключено соглашение с Министерством просвещения России о предоставлении федерального финансирования. Предварительная стоимость строительства составит около 2 млрд рублей.

Также губернатор рассказал о ходе строительства образовательного центра «Техношкола ФЕНИКС» в селе Печерск. Объект рассчитан на 726 учащихся, его готовность на сегодняшний день составляет 72%. Основные строительные работы уже выполнены: возведено здание, подведены инженерные сети, установлена котельная и обустроена спортивная зона. Сейчас специалисты завершают монтаж внутренних инженерных систем и лифтов, проводят отделочные работы, оформляют фасад и благоустраивают прилегающую территорию.

Стоимость проекта превышает 1,5 млрд рублей. Строительство финансируется с использованием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Ожидается, что новая школа примет первых учеников 1 сентября 2027 года.

«Наши дети должны учиться в современных условиях. Конечно, не все можно сделать сразу, но мы последовательно работаем над тем, чтобы совершенствовать образовательную среду. Каждый год в городах и поселках открываем школы после капремонта и намерены продолжать эту работу», - прокомментировал Анохин.