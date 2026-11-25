У жителей региона появилась возможность получить бесплатные консультации специалистов по вопросам профилактики ВИЧ, тестирования, лечения и защиты прав людей с положительным ВИЧ-статусом.

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Акция продлится с 23 ноября по 4 декабря 2026 года и приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

В рамках горячей линии специалисты ответят на вопросы о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, возможности бесплатно пройти тестирование, доступности эффективного лечения, а также о недопустимости дискриминации людей, живущих с ВИЧ.

Получить консультацию можно по следующим телефонам:

Единый консультационный центр Роспотребнадзора:

- 8 800 555 49 43 — бесплатно, круглосуточно.

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:

8 800 100 90 50 — горячая линия;

8 (4812) 30 47 96 — отдел эпидемиологического надзора;

8 (4812) 30 47 98 — дополнительный номер отдела эпидемиологического надзора;

8 (4812) 64 60 26 — консультационный центр ФБУЗ.

Региональные специалисты принимают звонки с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45.