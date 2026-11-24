В Смоленской области разрабатывают чат-бот «Семья67», который объединит информацию о мерах социальной поддержки семей. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в ходе прямой линии.

В новом сервисе пользователи смогут узнать о доступных льготах и выплатах для разных категорий семей, а также ознакомиться с условиями их получения.

Кроме того, в чат-боте разместят номер горячей линии для консультаций и ссылки на полезные сервисы. С их помощью можно будет записаться к врачу, оформить запись ребёнка в школу или детский сад.

Сейчас «Семья67» работает в тестовом режиме.