За неделю бригады скорой медицинской помощи Смоленской области совершили 3628 выездов к пациентам. Среди них 455 вызовов поступили по поводу состояния здоровья детей, сообщает пресс-служба станции медпомощи.

В медицинские учреждения было доставлено 1396 человек. В числе наиболее частых причин вызова скорой помощи — повышенное артериальное давление: медики выезжали к таким пациентам 701 раз. Также зарегистрировано 203 вызова по поводу ОРВИ, из них 121 — к детям.

«71 выезд был связан с чрезмерным употреблением алкоголя», - сказали в пресс-службе.