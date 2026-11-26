Губернатор Смоленской области Василий Анохин в ходе ежегодной Прямой линии рассказал о завершении строительства нового корпуса Смоленской областной детской клинической больницы, сроках начала приема пациентов и планах по обновлению старого здания медицинского учреждения.

По словам главы региона, работы в новом хирургическом корпусе находятся на завершающем этапе. Учреждение рассчитано на 153 койки и позволит сосредоточить в одном месте оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи детям, включая не только терапевтическое, но и хирургическое лечение.

«Здоровье детей — это самое дорогое. Работы в новом корпусе Смоленской областной детской клинической больницы сейчас на завершающем этапе», — отметил Василий Анохин.

В новом корпусе планируется оказывать медицинскую помощь по направлениям травматологии и ортопедии, хирургии, анестезиологии и реанимации, нефрологии с гемодиализом, оториноларингологии и онкогематологии. На строительство объекта направлено 2,68 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей составили средства федерального бюджета.

Губернатор сообщил, что работы затронут и существующее здание детской областной больницы. Для приведения обоих корпусов к единому архитектурному стилю заключен контракт на установку вентилируемого фасада. Кроме того, предусмотрены замена окон и дверей, монтаж контурной подсветки. Сейчас подрядчик выполняет работы по устройству отмостки и демонтажу балконов третьего этажа. На обновление старого корпуса из областного бюджета выделено 108 млн рублей.

Василий Анохин также рассказал о ключевых результатах развития системы здравоохранения Смоленской области в 2026 году. В регионе установлено восемь модульных фельдшерско-акушерских пунктов, еще три планируется открыть до конца ноября. Капитальный ремонт проведен на пяти объектах на сумму более 250 млн рублей. Медицинские учреждения получили девять единиц санитарного транспорта и 77 единиц оборудования, в том числе эмиссионный компьютерный томограф стоимостью 42 млн рублей.

Завершается строительство модульного корпуса Смоленской психиатрической больницы на 600 коек. Стоимость проекта составляет 2,7 млрд рублей. Кроме того, из областного бюджета выделено 415 млн рублей на приобретение 1300 единиц медицинского оборудования, 1,3 млрд рублей — на ремонт медицинских учреждений и 120 млн рублей — на закупку мебели.

В ближайшие три года модернизация региональной системы здравоохранения продолжится. В планах — строительство хирургического корпуса Вяземской центральной районной больницы стоимостью 832 млн рублей, установка 36 модульных ФАП и капитальный ремонт десяти медицинских объектов на общую сумму 357 млн рублей. Также предусмотрена закупка 43 единиц санитарного транспорта и 45 единиц крупного медицинского оборудования на 600 млн рублей.

На другие направления развития здравоохранения из областного бюджета планируется направить 734 млн рублей на ремонты, 354 млн рублей на оборудование, 51 млн рублей на быстровозводимые медицинские комплексы и 92 млн рублей на мебель.