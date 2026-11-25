Сотрудники УФСБ России по Смоленской области совместно с региональным УМВД пресекли незаконный оборот табачной продукции. По подозрению в организации нелегального бизнеса задержаны трое жителей региона.

Следователи считают, фигуранты действовали по предварительному сговору: организовали перевозку и последующий сбыт сигарет без обязательной маркировки и предусмотренной законом информации.

Подозреваемых задержали с поличным во время передачи товара. Стоимость партии сигарет, при реализации которой их застали правоохранители, составила 1,3 млн рублей. Общая стоимость изъятой в ходе расследования немаркированной табачной продукции превысила 22 млн рублей.

По материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ следственным управлением УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.