В ряде районов Смоленска возможно ухудшение качества холодного водоснабжения. Причиной стали ремонтные работы на водозаборе «Вишенки», передает горадминистрация.

Ограничения могут затронуть жителей с 24 ноября по 7 декабря. В список адресов вошли Вишенки, Верхние и Нижние Вишенки, Досуговский проезд и проезды с 1-го по 10-й, а также улицы Академика Савицкого (дом № 1), Монастырщинская, Реадовская, Артезианская и Запрудная. На время проведения работ будет организован подвоз воды для бытовых нужд.

По вопросам подвоза воды можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (4812) 38-18-50, 70-50-61.