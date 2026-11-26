Бывшего министра цифрового развития региона подозревают в превышении должностных полномочий и участии в коррупционной схеме при проведении государственных закупок. Об этом сообщает УФСБ.

По предварительной информации, бывший министр использовал служебное положение в личных интересах и содействовал победе аффилированной коммерческой организации в тендерах на поставку программного обеспечения и оказание услуг в сфере информационной безопасности.

Предположительно, условия закупок заранее формировались под конкретную компанию, контракты заключались по завышенным ценам, а конкурирующим организациям создавали препятствия для работы на территории региона. В результате бюджету Смоленской области был причинен ущерб на сумму более 4 млн рублей.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого силовики обнаружили крупную сумму наличных денег в рублях и иностранной валюте, долговые расписки на сумму свыше 30 млн рублей, а также документы на недвижимость в столице, оформленную на близких родственников экс-чиновника. По материалам УФСБ следственное управление СК России по Смоленской области возбудило в отношении бывшего министра несколько уголовных дел по ч. 3 ст. 286 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурант задержан и находится под стражей. Срок содержания под стражей продлен еще на шесть месяцев.