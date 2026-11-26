25 ноября 2026 года в Смоленской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам обращения с отходами производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы. Совещание прошло под председательством заместителя председателя Правительства региона А.В. Кучумова. В обсуждении приняли участие представители надзорных и контролирующих ведомств, органов исполнительной власти, муниципалитетов и региональных операторов по обращению с ТКО.

Одной из главных тем стала ликвидация незаконных свалок на землях сельскохозяйственного назначения. По данным Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, за 2026 год в регионе выявлено 18 несанкционированных свалок общей площадью около 0,87 га. На участках обнаружены строительный мусор, стекло и другие отходы IV–V классов опасности.

Больше всего нарушений зафиксировано в Смоленском муниципальном округе — четыре свалки. По три случая выявлено в Краснинском, Сафоновском и Хиславичском округах. Еще по одной свалке обнаружено в Вяземском, Дорогобужском, Кардымовском, Починковском и Ярцевском округах.

По результатам проверок установлено, что 11 нарушений связаны с земельными участками физических лиц, шесть — юридических лиц и один факт — с муниципальной собственностью Краснинского округа.

В отношении правообладателей участков выданы предписания и объявлены предостережения. Кроме того, Управление Россельхознадзора направило в суды шесть исковых заявлений с требованием ликвидировать незаконные свалки.

Благодаря принятым мерам уже ликвидировано 17 свалок на общей площади 0,79 га.