Развитие адаптивного спорта стало одной из тем ежегодной Прямой линии губернатора Смоленской области Василия Анохина. Глава региона ответил на вопросы жителей о создании доступных условий для занятий физической культурой людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов специальной военной операции.

Значимость развития этого направления отметил социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Андрей Тишкевич:

«Очень радует, что у нас в регионе развивается не только спорт, но и адаптивный спорт. Ребятам с ограниченными возможностями, ветеранам СВО это нужно очень, потому что спорт – это один из самых эффективных вариантов вернуться обратно в мирную жизнь, влиться в социум. Василий Николаевич подтвердил, что работы в этом направлении не останавливаются, а развиваются, и рассказал, какие будут строить спортивные комплексы».

Как сообщил Василий Анохин, в 2027 году в Смоленске планируется открыть первый специализированный Центр адаптивного спорта. Кроме того, в регионе продолжат постепенно приспосабливать действующие спортивные объекты для людей с ограничениями по здоровью. При проектировании новых комплексов возможности для занятий адаптивным спортом будут предусматривать изначально.

Основная задача этой работы — сформировать доступную спортивную инфраструктуру, в которой каждый житель Смоленской области сможет заниматься физической культурой независимо от состояния здоровья. Особое значение адаптивный спорт имеет для социальной адаптации ветеранов СВО и возвращения к активной мирной жизни.