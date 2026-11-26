В Смоленске наблюдается положительная динамика развития малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил глава города Александр Новиков, отметив появление новых предпринимательских инициатив и расширение деятельности уже работающих компаний.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), на 10 ноября 2026 года в Смоленске зарегистрировано 21 094 субъекта бизнеса. Особенно заметный рост зафиксирован среди индивидуальных предпринимателей. Их количество с начала года увеличилось почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Положительная динамика отмечается и в отдельных отраслях экономики. Наибольший прирост числа субъектов МСП зафиксирован в следующих сферах:

Информация и связь — 94 новые организации;

Операции с недвижимым имуществом — 69;

Транспортировка и хранение — 53.

Всего с начала 2026 года в Смоленске зарегистрировано 2820 новых субъектов МСП. Это на 222 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей выросло более чем на 40%.