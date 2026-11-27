В Дорогобужском округе 65-летнего мужчину признали виновным в вовлечении несовершеннолетнего в опасные для жизни действия. Об этом сообщает СУ СК региона.

Как установили следствие и суд, в июне 2025 года мужчина купил своему 10-летнему внуку электросамокат, способный развивать скорость более 25 км/ч. По техническим характеристикам транспортное средство относится к мопедам. Для управления им необходимо достичь 16-летнего возраста и иметь водительское удостоверение категории «М».

В июле 2025 года ребёнок не справился с управлением и упал на проезжую часть в деревне Ново-Михайловское. В результате происшествия мальчик получил тяжёлые травмы — переломы костей свода и основания черепа.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.