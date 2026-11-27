Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что конкурс на специалитет физфака МГУ по тематике ядерного оружейного комплекса в 2026 году составил 70 человек на место. Речь идет об обучении в Сарове, где действует филиал университета и работает Национальный центр физики и математики (НЦФМ).

Для Смоленской области тема атомных городов близка благодаря Десногорску, где находится Смоленская АЭС. В Десногорске отрасль представлена атомной энергетикой, а в Сарове – фундаментальными исследованиями ядерного оружейного комплекса.

Саровский филиал МГУ шестой год готовит кадры для НЦФМ. Из 189 его выпускников 140 остались в Сарове. Конкурс показывает интерес абитуриентов к этому направлению, а данные о выпускниках – выбор тех, кто уже получил образование. Для центра важны оба этапа: подготовка новых специалистов и их решение продолжить жизнь в городе.

О работе в городах ядерного оружейного комплекса Алексей Лихачев сказал: «Люди сознательно идут работать в города ядерного оружейного комплекса со всеми имеющимися там ограничениями». Высокий конкурс он привел в докладе президенту России вместе с данными о выпускниках филиала.

Лихачев назвал и научные задачи, для которых филиал готовит специалистов. Среди флагманских проектов НЦФМ – лазерный комплекс, комптоновский источник для изучения структуры ядра и суперкомпьютер с фотонным ускорителем. Центр служит ядром фундаментальной науки в ядерном оружейном комплексе. Для этой исследовательской программы филиал МГУ и готовит специалистов в Сарове.