Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о цели госкорпорации сократить затраты на 15% к 2030 году. В 2026 году компания намерена снизить их на 5%, затем – по 3% в следующие годы. Указанные значения остаются планом, а не отчетом о достигнутой экономии.

Другой показатель в программе эффективности касается труда: «Росатом» поставил задачу повышать производительность на 12% ежегодно. Целевой показатель роста производительности по России – 5%. Годовой темп производительности и итоговая цель по затратам описывают разные направления работы.

Алексей Лихачев оценил настрой команды: «Коллектив, конечно, настроен на развитие». Повышение эффективности, как пояснил глава компании, позволит увеличить доходность, необходимую для устойчивого развития отрасли. Он отдельно упомянул конкурентоспособность на мировом рынке и кадровый потенциал.

Свои планы Лихачев сопроводил данными о развитии госкорпорации. За десять лет ее выручка увеличилась в четыре раза и превысила 3,3 трлн рублей без учета гособоронзаказа. За такой же период в десять раз увеличилась выручка от новых продуктов и направлений технологического суверенитета. Зарубежная выручка в валютном выражении за это десятилетие выросла более чем втрое.

Следующая задача «Росатома» – довести выручку к 2030 году до 5,5 трлн рублей, причем больше половины предполагается получить за счет проектов технологического суверенитета. Объем инвестиционной программы «Росатома» – 1,7 трлн рублей. В докладе она названа одной из крупнейших в стране. Финансовые цели отражают планы дальнейшего развития отрасли.