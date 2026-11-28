В Смоленской области надвигаются мороз и гололедица — синоптики предупреждают о непростых погодных условиях уже завтра. Ожидается облачная с прояснениями погода, существенных осадков не предвидится, но на отдельных участках дорог появится скользкий покров. Ветер будет северо‑западным, его скорость составит 3–8 м/с, а атмосферное давление — около 755 мм рт. ст., при этом оно начнёт понемногу расти.

Температурный фон обещает быть ощутимо холодным: по области ночью столбик термометра опустится до −9…−4 °С, днём будет −6…−1 °С. В самом Смоленске чуть теплее — ночью −6…−4 °С, днём −4…−2 °С.

МЧС напоминает о простых, но важных правилах безопасности в холода: не оставлять обогреватели без присмотра, пользоваться только исправными и сертифицированными приборами, не перегружать электросеть и не пытаться согреться с помощью газовой плиты. Также важно следить за состоянием печей и дымоходов и установить пожарный извещатель — он может вовремя предупредить об опасности. При любых происшествиях следует звонить по номерам 101 или 112.