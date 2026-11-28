Алексей Лихачев назвал направления работы «Росатома», важные для технологического суверенитета, и объяснил, почему их нельзя оценивать лишь по готовым продуктам. По его словам, значение имеет вся цепочка критических процессов, от которых зависит создание технологии.

Среди направлений, влияющих на развитие страны и жизнь людей, он выделил здоровье, экологические технологии, накопители энергии и новую мобильность. К этому перечню относятся цифровые и вычислительные технологии, индустриальное программное обеспечение, логистика и транспортная архитектура. Более 120 направлений работы «Росатома» охватывают исследование океанских глубин и задачи дальнего космоса.

«Любой топ-5 будет в значительной степени условным. Суверенитет возникает не тогда, когда у тебя есть отдельный хороший продукт, а когда ты контролируешь все критические процессы в цепочке. Можно сделать отличную батарею, но зависеть от материалов или оборудования. Поэтому наша задача — создавать законченные технологические контуры», – рассказал Алексей Лихачев.

Пример с батареей показывает, почему качество изделия само по себе не говорит о независимости от материалов и оборудования.

Эта повестка касается и здоровья. Наряду с радиофармпрепаратами и ядерными технологиями Лихачев говорит о долголетии как о части развития человеческого капитала, в том числе промышленных коллективов. Речь не только о лечении: важно дольше оставаться активным, работоспособным и сохранять высокое качество жизни. На это направлен проект «Энерголетие», реализуемый на платформе «Медскана».