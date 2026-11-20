В Смоленской области утвердили новые размеры минимального взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Изменения вступят в силу с 2027 года, передает региональный центр информирования населения.

Размер ежемесячного платежа будет зависеть от наличия в доме собственной котельной.

Так, для домов без общедомовых котельных минимальный взнос составит 16,75 рубля за квадратный метр. Для многоквартирных домов, оборудованных крышными или пристроенными котельными, тариф установят на уровне 20,25 рубля за квадратный метр. В настоящее время, в 2026 году, для всех собственников жилья в регионе действует единый тариф — 14,5 рубля за квадратный метр.