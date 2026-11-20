ВТБ фиксирует новую тенденцию в мошеннических схемах: аферисты, представляясь сотрудниками госорганов, намеренно обрывают связь жертвы с родственниками и банком, прежде чем убедить её перевести деньги на «безопасный счёт». Цель таких многоходовых сценариев — лишить человека возможности посоветоваться с кем-либо посторонним до совершения перевода.

По наблюдениям банка, схема строится в несколько этапов. Сначала звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов и запрещает рассказывать о разговоре кому-либо, объясняя это секретностью «дела». Затем жертву просят не класть трубку «до окончания проверки», переключая между несколькими «специалистами» — якобы следователем, сотрудником банка и представителем службы безопасности. На следующем этапе родственников и сотрудников банковских отделений представляют как потенциальную угрозу: их называют причастными к «делу» или связанными с мошенниками. Для убедительности используют поддельные удостоверения в мессенджерах, фальшивые «постановления» и сайты, имитирующие официальные ведомства. Итог схемы — перевод денег на «защищённый счёт», который якобы «откроет сотрудник банка».

«Самое опасное в этой схеме – не только страх, но и одиночество. Мошенники прекрасно понимают: человека, которому есть с кем посоветоваться, сложнее обмануть», – отметил Дмитрий Саранцев, заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ. По его словам, настоящие сотрудники госорганов или банков никогда не просят сообщить коды из СМС или перевести деньги на «безопасные» счета.

Банк России зафиксировал 29 199 атак с методами социальной инженерии в третьем квартале 2026 года — более чем вдвое больше, чем год назад, когда их было 13 166. При этом в июле–сентябре мошенники похитили у россиян 7,2 млрд рублей, совершив 477,4 тыс. операций, а банки предотвратили 15,7 млн попыток хищения на сумму около 2,2 трлн рублей.

На фоне роста числа подобных случаев банки расширяют сервисы защиты клиентов — например, развивают функции самоограничений и «второй руки», позволяющие близким контролировать операции по счёту.