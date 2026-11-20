В регионе выросли объёмы переработки льнотресты, производства молока, яиц и мясной продукции. Также продолжается реализация проектов по развитию сельских территорий, передает группа «Объясняем. Смоленская область».

По итогам 2026 года площадь посевов льна в Смоленской области составила 7,4 тыс. гектаров. На переработку направили почти 23 тыс. тонн льнотресты — на 27% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин, подводя итоги работы агропромышленного комплекса региона.

Положительная динамика отмечена и в животноводстве. За год поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 18,8%, надои молока выросли на 3,8%, а производство яиц — более чем на 25%. Кроме того, регион нарастил выпуск творога, мяса, субпродуктов и колбасных изделий.

Смоленская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по производству соков и плодоовощных консервов. По выпуску колбасных изделий регион также входит в число лидеров.

Параллельно в области продолжается развитие сельских территорий. За отчётный период построено жильё для 225 семей, реализовано более 100 проектов по благоустройству населённых пунктов и ремонту дорог.