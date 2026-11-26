В Смоленской области продолжается сезонная вакцинация против гриппа. При этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ остаётся ниже эпидемического порога. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По итогам прошедшей недели заболеваемость совокупного населения оказалась ниже пороговых значений на 56,63% по области и на 48,85% в Смоленске.

Согласно данным лабораторного мониторинга, среди выявленных возбудителей зарегистрированы шесть случаев гриппа A(H1N1)pdm09. Также обнаружены вирусы негриппозной этиологии: 14 случаев риновирусной инфекции, 13 — парагриппа, шесть — респираторно-синцитиальной инфекции, три — бокавируса, по одному случаю аденовируса и коронавируса.

Всего с начала эпидемического сезона 2026–2027 годов в регионе зарегистрировано 13 случаев гриппа. Из них 11 относятся к гриппу типа А (восемь случаев A(H1N1)pdm09 и три несубтипированных), ещё два — к гриппу типа В.

Вакцинация против гриппа продолжается. По состоянию на конец 47-й недели 2026 года прививки сделали около 290 тысяч жителей Смоленской области, среди них более 67 тысяч детей и 222 тысячи взрослых. Вакцинированы также 884 беременные женщины.

Общий охват населения вакцинацией составил 46,17%. Среди детей этот показатель достиг 51,39%, среди взрослых — 44,80%.