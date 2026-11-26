Алексей Лихачев сообщил, что «Росатом» передал Армении предложение построить новый атомный энергоблок мощностью около 1 ГВт. Предлагается проект ВВЭР-1000. Перспективы строительства глава госкорпорации обсудил с руководством республики одновременно с вопросом о продолжении работы Армянской АЭС.

«Мы сделали конкретное предложение правительству Армении по блоку-тысячнику в рамках нашего лучшего проекта ВВЭР-1000», – сказал Алексей Лихачев. Предлагаемую технологию он характеризует как экономически эффективную: речь идет о низкой стоимости электроэнергии и системах безопасности поколения III+. Окончательный выбор технологии и партнера остается за армянским правительством. Российская сторона допускает участие в проекте зарубежных поставщиков.

Отдельно Лихачев рассказал о работе над продлением эксплуатации действующего энергоблока до 2036 года. После первого этапа проекта АЭС получила разрешение на дальнейшую работу. Основная часть программы мероприятий до 2031 года выполнена. Решение о сроке до 2036 года должны принять эксплуатирующая организация, станция и надзорные органы.

Армянская сторона изучает возможность продления эксплуатации еще на десять лет – с 2036 до 2046 года. По оценке главы «Росатома», технически это возможно, но потребует значительных средств. Для этого нужно повторно провести отжиг корпуса реактора, обновить системы безопасности и автоматики, отремонтировать и расширить мощности для хранения отработавшего ядерного топлива. На такие работы могут потребоваться сотни миллионов долларов. Технический облик нового блока и партнеров по проекту будет выбирать Армения.