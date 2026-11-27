В Смоленской области пресекли противоправную деятельность генерального директора региональной Корпорации инвестиционного развития, сообщает региональное УФСБ.

По данным оперативников, с октября 2024 года по сентябрь 2026 года руководитель, действуя из корыстной и личной заинтересованности, совместно с неустановленными представителями региональных органов власти организовал оптовую продажу нерудных материалов в обход Совета директоров. Следователи полагают, что он заключал заведомо убыточные сделки на поставку материалов коммерческим организациям, сумма каждой из таких сделок превышала 5 млн рублей.

По данным следствия, выявлено расходование 2,1 млн рублей по договору подряда с частным исполнителем без надлежащего документального подтверждения фактически выполненных работ. Предварительно, руководитель приобрёл у аффилированного индивидуального предпринимателя бывшую в употреблении строительную бытовку по завышенной цене.

В результате инвестиционной структуре с государственным участием был причинён существенный ущерб. Кредитная задолженность организации превысила 114 млн рублей, а чистый убыток составил более 11 млн рублей.

На основании материалов УФСБ региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.