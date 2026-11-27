Депутаты Смоленской областной думы приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2027 год. Доходы казны запланированы на уровне 79,97 млрд рублей, расходы — 86,91 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 6,9 млрд рублей.

О параметрах главного финансового документа региона на заседании сообщила министр финансов Смоленской области Инна Савина.

По её словам, бюджет сохраняет социальную направленность. Верхний предел государственного долга региона на 1 января 2028 года установлен в размере 17,2 млрд рублей. Из этой суммы 1,4 млрд рублей приходятся на государственные гарантии Смоленской области.