65% жителей крупных городов России хотя бы раз обращались к нейросетям с финансовыми вопросами, показал опрос* ВТБ, проведённый в преддверии Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Более 60% участников опроса признались, что перепроверяли ответы ИИ, а почти каждый второй после этого обращался за советом к специалистам.

Согласно результатам опроса, 30% россиян регулярно советуются с нейросетями по финансовым темам, ещё 35% делали это хотя бы раз за последний год. 16% хотели бы начать использовать такой инструмент, 15% не планируют этого делать, а 5% вообще не пользуются нейросетями.

Чаще всего респонденты обращались к ИИ, чтобы сравнить банковские продукты, разобраться в финансовых терминах и новостях или выбрать вклад и накопительный счёт.

Каждый третий использовал нейросети для планирования бюджета и учёта расходов, каждый четвёртый — чтобы проверить предложение на признаки мошенничества или подобрать кредит, а каждый пятый спрашивал совета по выбору акций, облигаций и фондов.

При этом около 40% россиян при принятии финансовых решений доверяют только себе. Треть респондентов доверяют специалистам финансовой сферы — сотрудникам банков и брокерам. Каждый десятый в равной степени доверяет друзьям, родственникам и ИИ-ассистентам.

Больше половины пользователей нейросетей сказали, что хотя бы однажды последовали полученным советам, при этом 40% из них сначала посоветовались с финансовыми специалистами. Примерно каждый четвёртый только сравнивал мнение ИИ с другими источниками, 9% использовали нейросеть как поисковик, а 3% назвали полученный совет сомнительным.

Среди тех, кто принимал финансовые решения по совету ИИ, половина смогла сэкономить, а около трети заработали на сбережениях и инвестициях. 13% респондентов не заметили изменений в своих финансах, 6% заняли выжидательную позицию, и 1% опрошенных потеряли деньги.

*Опрос ВТБ прошёл в ноябре 2026 года, в нём приняли участие 1500 жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 65 лет.