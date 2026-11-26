Центр управления регионом (ЦУР) Смоленской области отмечает шестилетие со дня основания. За это время команда стала важной площадкой взаимодействия жителей региона с органами власти, помогая оперативно решать актуальные вопросы и выявлять проблемы смолян, сообщают представители.

Ежедневно специалисты отдела по социальным коммуникациям обрабатывают сотни обращений жителей, поступающих через социальные сети. Команда помогает направлять вопросы в профильные ведомства и следит за тем, чтобы проблемы не оставались без внимания.

Отдел продвижения и редакция координируют работу более 2 600 официальных сообществ региона. В их число входят паблики органов исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственных учреждений, в том числе расположенных в отдалённых населённых пунктах области.

Аналитический блок ЦУР круглосуточно отслеживает информационную повестку в социальных сетях, выявляет недостоверную информацию и оперативно реагирует на возникающие информационные угрозы. Социологи проводят опросы населения, помогая определить наиболее актуальные проблемы и запросы жителей.