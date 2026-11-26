Филиал «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» в рамках традиционного Дня компании провел серию профориентационных мероприятий для студентов средних специальных учебных заведений региона. Встречи состоялись на базе Вяземской академии технологий и транспорта, Рославльского многопрофильного колледжа и Ярцевского индустриального техникума.

В ходе встреч представители «Смоленскэнерго» рассказали учащимся об истории и текущей деятельности компании, а также о востребованных профессиях. Также состоялось подписание договоров о целевом обучении. Такое соглашение гарантирует студентам дальнейшее трудоустройство в «Смоленскэнерго» после окончания учебы, а также предоставляет им дополнительные меры поддержки во время обучения. Компания, в свою очередь, получает мотивированных и подготовленных специалистов, знакомых со спецификой работы.

День компании «Смоленскэнерго» проходит в течение ноября в производственных отделениях по всей Смоленской области. Программа включает не только профориентационные беседы, но также экскурсии на энергообъекты, где студенты могут увидеть современное оборудование и познакомиться с работой специалистов различных профессий.