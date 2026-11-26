Исполнительный директор смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный Союз», депутат Смоленской областной Думы Сергей Эсальнек положительно оценил итоги Прямой линии губернатора Василия Анохина. Особое внимание он уделил вопросам развития промышленности, подготовки кадров и экономического роста региона.

По словам Сергея Эсальнека, Прямая линия продемонстрировала глубокое понимание главой региона ключевых факторов, влияющих на развитие экономики Смоленской области.

«Сильная промышленность – это сильная экономика Смоленщины. В ходе открытого диалога Василий Николаевич продемонстрировал уверенные знания во всех тех сферах, которые напрямую влияют на экономику региона: кадровая политика, технологии, а также амбициозные проекты, рассчитанные на долгосрочную перспективу», – отметил он.

Отдельно исполнительный директор «Научно-промышленного Союза» подчеркнул значимость подготовки квалифицированных специалистов. По его мнению, целевые договоры сегодня становятся важным инструментом взаимодействия предприятий и образовательных организаций, позволяя синхронизировать подготовку кадров с реальными потребностями экономики.

Говоря о региональном бюджете и экономической ситуации, Сергей Эсальнек отметил положительную динамику развития Смоленской области даже в непростых экономических условиях.

«При формировании регионального бюджета прослеживается положительная тенденция: область растет, поднимается по всем показателям. Безусловно, это результат слаженной работы губернатора, команды Правительства и федеральных властей», – подчеркнул депутат.