Решение Банка России по ключевой ставке на декабрьском заседании будет зависеть от инфляции, прежде всего от цен на топливо. Об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его ожиданиям, регулятор сохранит ставку на прежнем уровне.

«Думаю, новогоднего подарка не будет, ставка останется неизменной. В прошлый раз я говорил, что для него нужно, чтобы цена топлива вела себя хорошо. Подарок мы получим только за хорошее поведение инфляционного компонента», — сказал Пьянов.

Он также добавил, что возможность для смягчения денежно-кредитной политики по-прежнему остается, но зависит от динамики цен.

Отдельно Пьянов высказался о курсе рубля. По его словам, в конце года национальная валюта традиционно подстраивается к сезонной динамике.

«Исторически рубль немного слабеет в декабре. Сейчас курс около 82, и мы ждем небольшого ослабления. Если нужна цифра, пусть будет 84—85 рублей за доллар», — отметил он.

Говоря о результатах банка, топ-менеджер подчеркнул, что тенденция по росту прибыли год к году сохраняется. Группа ВТБ за десять месяцев заработала по МСФО 451,1 млрд рублей чистой прибыли, что почти на 11% больше, чем год назад.

«Начиная с 9 месяцев мы превышаем прибыль прошлого года, и этот тренд продолжается», — сказал Пьянов.