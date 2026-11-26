В Смоленске коммунальные службы перестроили графики работы в связи с первым серьёзным снегопадом. В ближайшие дни в городе ожидаются отрицательные температуры и новые осадки, поэтому дорожные и городские службы уже приступили к уборке улиц, сообщает администрация города.

Глава Смоленска Александр Новиков провёл рабочее совещание с руководителями профильных ведомств и коммунальных организаций. В обсуждении приняли участие представители Министерства транспорта Смоленской области, СОГБУ «Смоленскавтодор», МБУ «Зеленстрой», Городской управляющей компании и начальники районных управлений. Участники совещания обсудили организацию работы в зимний период, распределение обязанностей и проблемные участки, выявленные по итогам прошлой зимы. Основное внимание уделяется расчистке магистралей, по которым движется основной транспортный поток и общественный транспорт. В приоритетном порядке также убирают тротуары и лестницы.

Особое внимание уделяется ручной уборке снега, которая играет не менее важную роль, чем работа специализированной техники. Для этого пересматривается распределение сотрудников с учётом опыта предыдущего зимнего сезона.