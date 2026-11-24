В Смоленске в течение года выполнен значительный объём работ по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Обновление коммуникаций затронуло сразу несколько районов города, сообщает администрация областного центра.

Одним из крупных объектов стала улица Соболева, где реконструировали сети водоснабжения. Здесь проложили новый водовод протяжённостью почти 1,8 километра — от улицы Студенческой до Рачевского водозабора.

Работы по обновлению инженерных коммуникаций под городскими проездами и дорогами провели на 25 объектах. После завершения замены сетей специалисты приступили к восстановлению дорожного покрытия.

Кроме того, построена система водоснабжения посёлка 430 км. Теперь у жителей этой территории есть собственная система подачи воды, что должно решить проблему с недостаточным давлением, на которую они неоднократно жаловались.

Масштабные работы прошли и на Колхозной площади. Там реконструировали водопроводные и канализационные сети: заменили около 300 метров центрального водопровода и порядка 250 метров канализационных коммуникаций. К обновлённым сетям подключили расположенные поблизости жилые дома и торговые комплексы.

Завершён также ремонт тепловой сети в посёлке Красный Бор — от забора АНО «Санаторий Красный Бор» до жилых домов № 1а и 1б. С началом отопительного сезона тепло в эти дома поступает уже по обновлённым коммуникациям.

Вместе с тем в Смоленске продолжается реализация проектов по развитию системы водоотведения. В частности, ведутся проектные и строительно-монтажные работы по строительству канализационной насосной станции и напорной канализации от посёлка Гедеоновка вдоль Московского шоссе до точки врезки. Новый объект позволит обеспечить надёжный отвод сточных вод с развивающейся территории города и от туберкулёзного диспансера.