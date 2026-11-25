Монтаж всех элементов «ловушки расплава» на блоке №3 ЛАЭС-2 завершен; Алексей Лихачев говорил о темпах строительства новой очереди Ленинградской АЭС во время более раннего визита. О выполнении работ сообщил губернатор области.

При посещении станции глава «Росатома» Алексей Лихачев сказал: «Темпы строительства будут только нарастать». Он оценивал новую очередь на этапе подготовки фундаментов всех зданий ядерного острова к возведению стен и монтажу оборудования. «Ловушку» смонтировали позднее.

Лихачев связывал сооружение блоков с обеспечением региона чистой атомной энергией и созданием рабочих мест. На момент его визита речь шла почти о двух тысячах человек, а на строительстве двух блоков уже задействовано более 2000 специалистов.

К следующему этапу на блоке №3 готовят 260-тонный третий ярус внутренней защитной оболочки. Для подъема на здание реактора предусмотрены тяжелый гусеничный кран и специальная траверса. Одновременно на этой площадке бетонируют фундамент турбинного здания.

На блоке №4 монтаж элементов «ловушки расплава» еще продолжается. Там же строят шахту реактора и защитные оболочки; работы ведутся с опережением графика. Новые блоки оснащаются пассивными системами безопасности без участия человека и внешнего электроснабжения.

Ленинградская АЭС покрывает примерно 35% потребности Северо-Западного региона в электроэнергии. Каждый новый энергоблок с реактором ВВЭР-1200 рассчитан на 1200 МВт. Ввод №3 ожидают в 2030 году, №4 – в 2032-м; прогнозная годовая выработка каждого после ввода – более 8,5 млрд кВт·ч.