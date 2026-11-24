В Смоленске постепенно появляются первые праздничные украшения к Новому году. Городские улицы начинают преображаться, а специалисты уже работают над созданием традиционных новогодних арт-объектов, сообщают представители горадминистрации.

На улице Октябрьской революции установили светящуюся арку-коридор, которая станет одной из праздничных фотозон для жителей и гостей города. Тем временем специалисты «Зеленстроя» занимаются подготовкой световой композиции с цифрами «2027». Как и в предыдущие годы, последние цифры конструкции сваривают заново.

В ближайшее время арт-объект установят за памятником Фёдору Коню. Эта площадка традиционно пользуется популярностью у смолян, которые приходят сюда, чтобы сделать праздничные фотографии.