Полотно и предметный план панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздавать Студия военных художников имени М.Б. Грекова — единственное в мире творческое объединение такого профиля. Работы профинансирует банк ВТБ, общий объём поддержки составит 1 млрд рублей.

Реставраторы студии уже осмотрели экспозиционное пространство и оценили состояние повреждённых конструкций.

«Работы по восстановлению панорамы будут проходить в несколько этапов: первым станут ремонтно-реставрационные работы самого здания и кровли, после чего можно будет приступить к написанию нового живописного полотна», — рассказала директор Музея обороны Севастополя Татьяна Сарапулкина.

Для подготовки научной концепции будущего полотна музей передал реставраторам архивные материалы — изображения этюдов, эскизов и пробных холстов автора панорамы Франца Рубо, а также работы советских художников, воссоздававших полотно после Великой Отечественной войны, фотоархив и цифровую копию полотна.

«Предварительно восстановить панораму можно по фотографиям, документам, фрагментам и оригинальным частям живописного полотна и предметного плана, которые спасли во время пожара. В ближайшее время студия приступит к разработке творческого проекта, который включит в себя макет предметного плана и эскиз полотна», — сообщили в Студии им. М.Б. Грекова.

Панорама состоит из холста, предметного плана и зонта-рефлектора, обеспечивающего естественное освещение зала. По итогам осмотра реставраторы подтвердили целостность каркаса зонта-рефлектора и отсутствие необходимости его замены. Деревянный каркас предметного плана планируется заменить на металлический, а для воссоздания его рельефа — вместо применявшегося в послевоенное время папье-маше с известью — использовать более лёгкие материалы, стеклофибробетон или микроцемент. Геометрию уклона настила предполагается скорректировать с учётом современных технологий монтажа без ущерба для восприятия экспозиции.

В студии также сообщили, что для безопасного обслуживания полотна необходима новая конструкция — подрамник рельсового типа, направляющие и люльки, соответствующие актуальным требованиям безопасности; такие решения планируется применять и в других музеях-панорамах, включая московскую Бородинскую панораму.

Пожар в здании произошёл в ночь на 10 июня 2026 года, огонь охватил площадь в 600 кв.м, в тушении участвовали 83 специалиста и 22 единицы техники. По ранним оценкам директора музея, полный срок восстановления панорамы может занять примерно пять лет: два-три года на ремонт здания и кровли и ещё не менее двух лет на воссоздание полотна. Панорама уже восстанавливалась после разрушения в годы Великой Отечественной войны.