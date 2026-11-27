27 ноября состоялась очередная сессия Смоленского городского Совета. Депутаты изучили новые проекты решений.

Горсовет внёс изменения в бюджет города на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Доходы города на текущий год утверждены в сумме 15,4 миллиарда рублей, из них безвозмездные поступления из областного бюджета составляют 8,1 миллиарда рублей (+ 793 миллиона рублей). Общие расходы города утверждены в объёме 15,6 миллиарда рублей с увеличением на 643 миллиона. Дефицит бюджета стал меньше на 150 миллионов рублей.

«Развитие региона – ключевая тема состоявшейся на этой неделе прямой линии Губернатора Василия Николаевича Анохина. И сегодня, оценивая конкретные результаты, в полной мере можно увидеть масштаб этой ответственной задачи. Смоленск получает системную региональную поддержку. Сейчас в соответствии с уведомлениями о предоставлении субсидий и субвенций, имеющих целевое назначение, из областного бюджета дополнительно выделено 793 миллиона рублей на различные направления», – прокомментировал председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

При поддержке бюджета региона будет продолжена работа по развитию образовательной и коммунальной инфраструктуры. В полном объёме будут обеспечены все соцгарантии: дополнительные средства пойдут на бесплатное горячее питание для льготных категорий, которые обучаются в школах города, выплаты ветеранам боевых действий, а также студентам, заключившим договоры о целевом обучении.

Самое большое увеличение финансирования на 2026 год предусмотрено по двум муниципальным программам: «Развитие системы образования города Смоленска» (+ 402,6 млн рублей) и «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска» (+ 211 млн рублей).

Дефицит бюджета находится на уровне 220,3 миллиона рублей или 3% от утверждённого общего годового объёма собственных доходов города, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ.

Депутаты горсовета поддержали проект решения об установке в Смоленске памятника императору Александру I. Он появится на территории парка культуры и отдыха «Лопатинский сад», на восточной аллее, идущей от памятника защитникам Смоленска 1812 года к улице Кирилла и Мефодия.

Проект решения был разработан в соответствии с Положением об увековечении памяти выдающихся событий и личностей на основании ходатайства координатора общественной организации «Русская община Смоленск» Анатолия Московченко. Депутаты выслушали представителей общественности.

Памятник появится за счёт внебюджетных средств. Автором станет известный смоленский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации Валерий Гращенков.

Также депутаты приняли решение, предполагающее предоставление квартиры в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы. На реализацию данной программы в текущем году в бюджете города утверждены расходы в сумме 151,7 миллиона рублей, уточнил председатель планово-бюджетной комиссии Смоленского городского Совета Павел Самусенков.

В ряд ранее принятых документов были внесены поправки технического характера. Кроме того, на сессии поддержана новая редакция Устава города – в пункт 6 части 1 статьи 10 и пункт 14 части 1 статьи 41 внесены необходимые изменения согласно действующему законодательству.