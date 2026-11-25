С 1 января 2027 года в Смоленской области увеличится размер прожиточного минимума. Соответствующее постановление об индексации показателя на 6,8% подписал губернатор региона Василий Анохин, сообщает центр информирования населения.

После повышения размер прожиточного минимума составит:

20 025 рублей — на душу населения;

21 827 рублей — для трудоспособного населения;

17 222 рубля — для пенсионеров;

19 424 рубля — для детей.

Изменение показателя повлияет и на размер ряда социальных выплат. В частности, с начала 2027 года автоматически увеличатся единое пособие на детей, выплаты беременным женщинам, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Кроме того, вырастут федеральные доплаты к пенсии для неработающих пенсионеров, чьё материальное обеспечение окажется ниже нового прожиточного минимума.