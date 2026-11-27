Двенадцать положительных практик и инновационных решений Смоленской АЭС эксперты предложили для тиражирования на предприятиях «Росатома».

На Смоленской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») подведены итоги развивающей партнерской проверки развития производственной системы «Росатом» (РППК). Отраслевая экспертная комиссия оценила выполнение целевых индикаторов, установленных для предприятий-лидеров ПСР, и констатировала высокий уровень зрелости подходов к повышению культуры эффективности на атомной станции.

«Смоленская АЭС системно развивает инструменты ПСР с 2006 года, наш путь начинался с участка массовой замены технологических каналов, – подчеркнул директор Смоленской АЭС Иван Сидоров. – Сегодня производственная система охватывает все направления деятельности, напрямую влияет на оптимизацию сроков ремонта энергоблоков. Благодаря внедрению бережливых технологий в 2026 году мы оптимизировали ремонтную кампанию на 17,3 суток. Имея бронзовый статус «Цифровое ПСР-предприятие», станция стремится к новым достижениям. Взгляд и рекомендации экспертов нам важны для повышения культуры эффективности».

Эксперты работали по четырем направлениям: продуктовые потоки, ПСР-образцы, активизация персонала и декомпозиция целей, придя к выводу, что все количественные и качественные индикаторы развития производственной системы «Росатом» на предприятии соответствуют, а в ряде направлений превышают целевые уровни.

«Масштабная ремонтная кампания 2026 года потребовала максимальной концентрации ПСР-инструментов именно на оптимизации ремонтных процессов, – рассказала начальник отдела развития ПСР Смоленской АЭС Елена Спасова. – Практически все ПСР-проекты заместителей главного инженера были ориентированы на повышение качества и сроков ремонта Кроме того, наша станция находится в первой волне внедрения ИС ТОРЭКС, поэтому все ключевые ПСР-проекты в эксплуатации были направлены на решение тех или иных задач по применению информационной системы: оптимизирована часть маршрутов обходов оборудования, активно занимаемся вопросом применения RFID-меток, штрихкодированием оборудования, технологических мест, большая работа ведется в части ведения оперативной документации».

В меморандум РППК эксперты включили 12 положительных практик смоленских атомщиков, рекомендованных к тиражированию на предприятиях отрасли. Среди них – чек-лист для анализа документов на необходимость изменения условий действия лицензий, включенный в общестанционный регламент, и техническая справка с оценкой уровня безопасности энергоблоков с использованием программного средства «Риск версия 2.0». Эксперты не оставили без внимания простое, но весьма полезное улучшение в лаборатории ЖРО ЦОРО: инструмент визуальной индикации работы приточно-вытяжной вентиляции. Для контроля сроков хранения СИЗ применяется практика автоматического заполнения поля «окончание срока хранения» в SAP ERP.

Отдельного упоминания удостоились каракури – механические устройства, созданные руками работников для снижения трудозатрат и повышения техники безопасности: клещи с электроприводом и видеокамерой для извлечения графитовых колец и фрагментов втулок, приспособление для очистки тракта технологического канала, специальная оправка для балансировки рабочего колеса насоса.

В направлении «Активизация персонала» отмечены вовлечение молодежи в чемпионат среди первичных трудовых коллективов, семинары с координаторами по работе с предложениями по улучшению, визуализация раздела ПСР на портале станции с интуитивно понятным интерфейсом, марафон по дебюрократизации.

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС

«Смоленская АЭС обладает большим опытом системного развития ПСР и ежегодно успешно подтверждает статус лидера. Главная цель развивающей проверки – экспертный обмен лучшими практиками, – отметил руководитель команды проверки, заместитель главного инженера Ростовской АЭС Андрей Кольцов. – Коллектив продемонстрировал глубокую вовлеченность на всех уровнях – от руководства до специалистов. Все три рассмотренных потока и 13 ПСР-образцов выполнены с высоким качеством».

Как неоднократно подчеркивал глава «Росатома» Алексей Лихачёв, производственная система «Росатом» является фундаментом конкурентоспособности отрасли. Постоянный поиск улучшений и внедрение бережливых технологий при безусловном приоритете безопасности позволяют добиваться результатов, которые укрепляют энергетический суверенитет страны и обеспечивают устойчивое развитие территорий присутствия. Опыт Смоленской АЭС – практическое подтверждение, что этот подход работает на местах.

Справка

Производственная система «Росатом» (ПСР) – это культура бережливого производства и непрерывного совершенствования процессов на предприятиях атомной отрасли. Ее цель – выявление и сокращение всех видов потерь в процессах, увеличение производительности, снижение себестоимости и повышение качества продукции обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.

Партнерская проверка качества ПСР (РППК) – ежегодный формат диагностики предприятий «Росатома», при котором отраслевые эксперты оценивают реальное состояние производственных процессов, уровень вовлеченности персонала и зрелость ПСР-культуры.

РППК традиционно проходит в два этапа. На первом, в конце года, эксперты проверяют выполнение показателей, необходимых для подтверждения статуса «Лидер ПСР». Второй этап, в начале следующего года, посвящен оценке критериев «Цифрового ПСР-предприятия». Окончательное решение принимает Управляющий совет Госкорпорации «Росатом» весной.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 10 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 34 энергоблока суммарной мощностью 29,8 ГВт вырабатывают около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).

Смоленская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Сегодня Россия осуществляет курс на обеспечение технологической независимости. И в этом процессе Росатом – одно из главных действующих лиц и центр компетенций. Госкорпорация целенаправленно формирует цифровую повестку будущего, развивает широкий спектр цифровых решений для реального сектора и формирует новое качество городской среды.