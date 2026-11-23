Биологическая мелиорация водоемов-охладителей – системное решение «Росатома», позволяющее защитить технологическое оборудование АЭС от биопомех и минимизировать экологическую нагрузку на водные ресурсы.

Смоленская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») завершила масштабный этап осеннего зарыбления водоема-охладителя. В акваторию Десногорского водохранилища выпущено 330 тысяч мальков белого толстолобика и 270 тысяч мальков белого амура средней навеской 25 граммов.

С учетом сентябрьского этапа, когда в водоем было заселено 40 тысяч мальков черного амура, суммарный объем искусственного воспроизводства биоресурсов Смоленской АЭС в 2026 году составил 640 тысяч особей.

«Выполняя работы по зарыблению, мы одновременно решаем две ключевые задачи: гарантируем технологическую безопасность атомной станции и поддерживаем биологическое разнообразие Десногорского водохранилища, - отметил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Николай Радченков. – Растительноядные виды рыб – наш естественный щит против биопомех. Водоросли и ракушки, проходя через водоочистные сетки, могут снижать сечение трубок теплообменного оборудования, что напрямую влияет на эффективную эксплуатацию энергоблоков».

Как известно, существуют химические способы борьбы с дрейссеной и водорослями, но отказ от таких методов является принципиальной позицией Смоленской АЭС, как и других предприятий «Росатома». Использование химических реагентов привело бы к гибели водно-биологических ресурсов и разрушению пищевой цепи водоема, вода из которого после охлаждения оборудования возвращается обратно в водохранилище.

Зарыбление водохранилища Смоленская АЭС выполняет более 20 лет, и за это время биологическая мелиорация доказала высокую эффективность: проблема массового размножения дрейссены на сегодняшний день практически решена.

«Десногорское водохранилище – один из крупнейших и важнейших водоемов региона. Программа искусственного воспроизводства, которую реализует Смоленская АЭС, дает комплексный положительный эффект: улучшается экологическое состояние акватории, повышается качество воды и стабильно пополняются рыбные запасы, - отметил начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской областям Егор Бабенков. – Постоянный контроль со стороны АЭС за качеством среды обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию станции на фоне развивающейся экосистемы».

Согласно правилам рыболовства, в месте выпуска малька вводится двухнедельный запрет на любой вылов. В этот период инспекторы Рыбнадзора совместно со службами Смоленской АЭС проводят регулярные охранные рейды, чтобы дать молоди возможность адаптироваться и равномерно распределиться по акватории.

Соблюдение экологического баланса жестко контролируется наукой. Объемы зарыбления ежегодно определяются научно-исследовательскими организациями, подведомственными Росрыболовству, а состояние гидробионтов оценивается в рамках мониторинга ООО «НПО Гидротехпроект».

Как неоднократно подчеркивал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, современные стандарты работы атомной отрасли выходят далеко за рамки строгого соблюдения нормативов безопасности. Предприятия отрасли берут на себя ответственность за сохранение биоразнообразия и экологическое благополучие территорий присутствия. Опыт Смоленской АЭС по биологической мелиорации водоема внесен в базу лучших практик устойчивого развития «Росатома».

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Справка

Одним из приоритетов Президента РФ и профильных ведомств является повышение эффективности управления природными ресурсами. Крупные отечественные компании уделяют большое внимание реализации проектов в сфере рационального природопользования.

Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике. Атомщики проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляют сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.

Применение биомелиорантов – белого и черного амура, а также толстолобика – решает ключевые задачи по обеспечению надежной работы системы технического и циркуляционного водоснабжения Смоленской АЭС.

Толстолобик питается фитопланктоном, предотвращая «цветение» воды в летний период, удерживая микроскопические водоросли на безопасном уровне и сохраняя нормативную охлаждающую способность водоема.

Белый амур питается высшей водной растительностью и ликвидирует зарастание мелководий и береговой линии жесткой травой, стебли которой при отмирании могут попадать на водоочистные сетки и забивать теплообменное оборудование.

Черный амур питается моллюсками, выполняя роль главного «санитара» акватории. Поедает двустворчатого моллюска дрейссену, массовое развитие которого приводит к закупорке трубопроводов и фильтров отмершей ракушкой.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 10 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 34 энергоблока суммарной мощностью 29,8 ГВт вырабатывают около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).

Смоленская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.