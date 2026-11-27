В Смоленской области вводят новый стандарт внеурочной деятельности для школьников. По поручению губернатора Василия Анохина образовательные учреждения должны обеспечить регулярные культурные и познавательные мероприятия для детей. Информацию предоставил областной центр информирования населения.

Согласно новым требованиям, не реже одного раза в месяц школьники вместе с педагогами будут выезжать на экскурсии за пределы своего муниципального округа. Кроме того, не реже одного раза в неделю для учащихся необходимо организовывать мероприятия на территории родного района.

Как отметил Василий Анохин, такие поездки помогут детям лучше узнать историю, культуру и достопримечательности Смоленской области, расширить кругозор и получить новые знания за пределами школьных классов.

«Раз в месяц все дети с педагогами должны выезжать за пределы своего муниципального образования. Раз в неделю проводить мероприятия в черте округа. Это очень важно для кругозора ребят», — подчеркнул глава региона.