Шаурма, бургеры, роллы и кебабы могут стать причиной пищевых отравлений. В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, как выбрать безопасную точку быстрого питания и на что обратить внимание при покупке еды.

Фастфуд пользуется популярностью как среди взрослых, так и среди детей благодаря доступности и быстроте приготовления. Однако за удобством такого питания скрываются риски для здоровья, особенно если речь идёт о продукции уличной торговли.

Как отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Смоленской области, нарушения санитарных требований при приготовлении и хранении продуктов могут привести к заражению сальмонеллёзом и дизентерией. При этом специи и соусы способны маскировать несвежесть продуктов и недостаточную термическую обработку.

В ведомстве рекомендуют перед покупкой обращать внимание на санитарное состояние торговой точки, чистоту рабочего места и зала, наличие холодильного оборудования, а также условий для мытья рук и кухонного инвентаря. Павильон должен быть подключён к водопроводу и канализации.

Важен и внешний вид персонала: сотрудники должны работать в одноразовых перчатках и менять их после контакта с деньгами и кассой. Кроме того, в торговой точке должна быть размещена информация о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.

При получении заказа специалисты советуют проверять температуру блюд: горячая еда должна оставаться горячей, а холодная — храниться в охлаждённом виде. Готовая продукция не должна подолгу находиться на витрине, а для её выдачи необходимо использовать чистую одноразовую посуду.