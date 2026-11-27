В Смоленске административное наказание помогло вернуть отца к исполнению родительских обязанностей. Мужчина, задолжавший алименты на содержание двухлетней дочери около 240 тысяч рублей, начал выплачивать деньги после того, как суд назначил ему обязательные работы.

Как сообщили в УФССП России по Смоленской области, ранее бывшая супруга мужчины обратилась в суд с иском о взыскании алиментов. По итогам разбирательства отца обязали ежемесячно перечислять на содержание ребёнка четверть своего дохода.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и уведомили должника о необходимости исполнять свои обязательства. Однако мужчина проигнорировал требования и продолжил уклоняться от выплат.

В результате в отношении смолянина составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Суд назначил мужчине 30 часов обязательных работ. После отбытия наказания должник пересмотрел своё отношение к ситуации и приступил к выплате алиментов.