В Смоленской области судебные приставы взыскали с местной жительницы уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей за заведомо ложный донос о преступлении, передает УФССП региона.

Это произошло после того, как женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила отомстить бывшему супругу. Она обратилась в правоохранительные органы и заявила о якобы совершённых против неё противоправных действиях. Однако в ходе проверки выяснилось, что обвинения были ложными и продиктованы личной неприязнью. Суд признал смолянку виновной в заведомо ложном доносе и назначил ей уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Исполнительное производство находилось на контроле судебных приставов Дорогобужского районного отделения. Женщине направили уведомление через портал «Госуслуги» и предоставили возможность добровольно оплатить штраф. Однако в установленный срок деньги поступили не были. После этого судебный пристав посетил должницу по месту жительства и предупредил, что в случае дальнейшей неуплаты в суд будет направлено представление о замене штрафа более строгим наказанием, вплоть до лишения свободы.

Предупреждение возымело действие: женщина в кратчайшие сроки нашла необходимую сумму и полностью выплатила штраф. Исполнительное производство окончено.