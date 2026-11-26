Банки премиального сегмента расширяют семейные опции в пакетах для состоятельных клиентов: держатель привилегий может передать их близкому человеку, а тот сам решает, на какой сервис потратить бонус.

Например, клиент передаёт близкому человеку с премиальным пакетом услуг одну из своих преференций, а получатель сам определяет, как ею распорядиться — например, посетить бизнес-зал аэропорта или воспользоваться трансфером.

«Расширение возможностей семейного обслуживания — один из трендов развития банковского рынка. Состоятельный клиент выбирает не отдельный продукт, а комплексные решения, которые отвечают интересам всех членов семьи», — отметила старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегия» ВТБ Оксана Семененко.

Стремительно растет интерес состоятельных россиян к нефинансовым сервисам, предоставляемым в рамках private banking. По данным проведенного Frank RG опроса 1,8 тыс. клиентов HNWI российских банков, значимость консультирования по нефинансовым вопросам при выборе банка для них увеличилась более чем в три раза — в качестве одного из ключевых параметров ее отметили 38,2% респондентов против 11,6% годом ранее.

По собственным данным ВТБ, каждый второй клиент Private Banking ежедневно пользуется преференциями на сервисы для жизни.