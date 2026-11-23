На базе Смоленского городского района электрических сетей (РЭС) филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» состоялась экскурсия для студентов профильных специальностей Смоленской областной технологической академии. Мероприятие было организовано в рамках соглашения о сотрудничестве между энергокомпанией и профильным учебным заведением региона для знакомства будущих специалистов с реальным производством.

Открывая встречу, начальник РЭС Сергей Кривопалов отметил важность подготовки квалифицированных кадров для энергетической отрасли Смоленщины: «Смоленская областная технологическая академия традиционно готовит специалистов, которые приходят на смену старшему поколению энергетиков. Сегодня в нашем филиале успешно трудятся 215 ее выпускников. Подобные экскурсии — это мост между теорией и практикой. Мы хотим показать студентам современное оборудование, наши задачи и то, как их знания могут быть применены для надежного электроснабжения города уже завтра», — подчеркнул руководитель РЭС.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам безопасности на производстве. Студенты побывали на открытом учебно-тренировочном полигоне, где смогли познакомиться с действующими электроустановками. На закрытом учебно-тренировочном полигоне (в учебном классе) ребята смогли подержать в руках средства защиты при выполнении работ в электроустановках, в том числе средства защиты от падения с высоты, которые используют энергетики в повседневной работе. Они осмотрели компоновку ячеек распределительных устройств электроустановок, оборудование масляных и вакуумных выключателей, познакомились с устройством щитов учета электроэнергии. В завершении мероприятия ребята побывали в кабинете обучения оказания первой медицинской помощи на манекене-тренажере «Гоша».

Студенты высоко оценили возможность увидеть реальные производственные процессы и перспективы будущего трудоустройства.

Филиал «Смоленскэнерго» на системной основе взаимодействует с учебными заведениями региона, предоставляя площадку для производственной практики, работы строительных отрядов в летние месяцы, и формируя кадровый резерв из числа лучших выпускников.