На 31-м заседании Смоленской областной Думы депутаты единогласно приняли закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтёрства) на территории Смоленской области».

Документ формирует правовую основу для развития волонтёрского движения в регионе. Он закрепляет основные принципы добровольческой деятельности, механизмы поддержки общественных инициатив, а также распределяет полномочия органов государственной власти в этой сфере.

Таким образом, поддержка волонтёров в Смоленской области получит системный законодательный фундамент.

Важность принятия регионального закона ранее подчёркивал сенатор, Герой России Юрий Воробьёв. Выступая в сентябре на заседании Молодёжного дискуссионного клуба в СмолГУ, он отметил необходимость последовательной работы по совершенствованию законодательства в сфере добровольчества.