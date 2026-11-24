В Смоленской области восстановили трудовые права работника государственного бюджетного образовательного учреждения, которому работодатель не выплатил заработную плату в полном объёме.

С жалобой на нарушение трудовых прав сотрудник обратился в Государственную инспекцию труда в Смоленской области. В ходе рассмотрения обращения инспектор установил, что работодатель действительно не полностью исполнил обязательства по выплате заработной платы.

«Для урегулирования ситуации работодателю направили уведомление с предложением добровольно устранить выявленные нарушения», - отметили в пресс-службе.