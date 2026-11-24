В Смоленской области временно ограничили движение грузового транспорта по путепроводу на федеральной трассе М-1 «Беларусь». Проезд закрыт для автомобилей с максимальной массой свыше 12 тонн, передает региональный центр информирования населения.

Как сообщили в СОГБУ «Смоленскавтодор», ограничение действует на участке трассы, соединяющем Москву с границей Республики Беларусь. Путепровод расположен в районе Смоленска, вблизи населённого пункта Печерск. Причиной введения ограничений стало техническое повреждение несущей конструкции — пролётного строения путепровода.

Движение большегрузного транспорта будет запрещено до завершения ремонтно-восстановительных работ. Сроки возобновления проезда пока не уточняются.