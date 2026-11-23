28 ноября в Смоленском онкологическом диспансере состоится День открытых дверей, посвящённый ранней диагностике онкологических заболеваний предстательной железы. Об этом сообщает минздрав региона.

Пройти бесплатное обследование смогут мужчины старше 40 лет, которые не состоят на онкологическом учёте и ранее не обращались в онкодиспансер. В программу обследования войдут консультация онколога-уролога, анализ крови на простатспецифический антиген (ПСА), а при наличии показаний — УЗИ предстательной железы. Также специалисты дадут рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.

Приём будет проходить 28 ноября с 8:00 до 16:00. Для участия необходима предварительная запись по телефону: 8 (4812) 24-03-03. Записаться можно до 27 ноября включительно, с 8:00 до 16:00.

При посещении необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и, если есть, результаты предыдущих обследований.