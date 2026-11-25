В Смоленске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в мошенничестве при приобретении недвижимости на деньги супруга, сообщает полиция региона.

По данным следствия, в 2021 году 28-летняя смолянка вышла замуж за мужчину 1985 года рождения. Следователи считают, что супруги договорились о совместной покупке квартиры, мужчина передал жене более 3,7 млн рублей на приобретение жилья.

Предварительно, при оформлении сделки женщина зарегистрировала недвижимость на свою мать, тем самым лишив супруга права на квартиру, купленную на его средства, позже женщина инициировала развод, а недвижимость была передана ей матерью по договору дарения. Новый эпизод мошенничества выявили в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела.

Следственный отдел № 1 УМВД России по городу Смоленску возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).