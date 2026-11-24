Энергетики «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» обращают внимание детей, родителей и педагогов на необходимость соблюдения правил электробезопасности и напоминают, как вести себя вблизи энергообъектов:

– нельзя приближаться к оборванным проводам. Безопасное расстояние – не менее 8-10 метров. Если обнаружен поврежденный провод, необходимо отойти от него и сообщить взрослым;

– запрещается заходить за ограждения энергообъектов, открывать двери трансформаторных подстанций и электрощитовых;

– нельзя подниматься на опоры линий электропередачи, играть рядом с ними и забрасывать на провода посторонние предметы;

– не следует пользоваться электроприборами мокрыми руками и размещать их рядом с водой; – детям нельзя самостоятельно разбирать или ремонтировать электроприборы, розетки, выключатели и поврежденные провода;

– запрещается вставлять посторонние предметы в розетки. Соблюдение этих простых правил поможет избежать опасных ситуаций и сохранить здоровье.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:

– по телефону «Светлая линия»: 8-800-220-0-220 (короткий номер 220, бесплатно, круглосуточно);

– на сайте компании;

– в приложении «Есть свет!».

Больше материалов о профилактике детского электротравматизма можно найти на странице Маши Лампочкиной в ВК.